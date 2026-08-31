Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye’nin 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde Türkiye’nin dış ticaret açığı 60 milyar 546 milyon dolar olarak gerçekleşti. Van’ın ilk 7 aylık dış ticaret verilerinde ise Türkiye genelinden farklı bir seyir gösterdi. Van’da Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 2,79, ithalat ise yüzde 15,81 oranında azaldı.

VAN’IN 7 AYLIK İHRACATI 12,6 MİLYON DOLAR OLDU

Van’da 2025 yılının ilk 7 ayında 12 milyon 993 bin 966 dolar ihracat gerçekleştirilirken, 2026 yılının aynı döneminde ihracat 12 milyon 631 bin 994 dolara geriledi. Böylece Van’ın 7 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 361 bin 972 dolar, oran olarak ise yüzde 2,79 azaldı.

İthalatta ise daha yüksek bir düşüş yaşandı. 2025 yılının ilk 7 ayında 28 milyon 768 bin 65 dolar olan ithalat, 2026 yılının aynı döneminde 24 milyon 220 bin 290 dolara geriledi. İthalattaki düşüş 4 milyon 547 bin 775 dolar olurken, oran olarak yüzde 15,81 olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,9 MİLYON DOLAR AZALDI

Van’ın 2025 yılının ilk 7 ayındaki dış ticaret açığı 15 milyon 774 bin 99 dolar olarak hesaplanırken, 2026 yılının aynı döneminde bu rakam 11 milyon 588 bin 296 dolara geriledi. Böylece Van’ın 7 aylık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 milyon 185 bin 803 dolar azaldı. Dış ticaret açığındaki gerileme yüzde 26,54 olarak gerçekleşti.

Van’ın aylık verileri incelendiğinde 2026 yılının ilk 7 ayında ihracatın en düşük olduğu ay 936 bin 26 dolarla Mart, en yüksek olduğu ay ise 3 milyon 753 bin 609 dolarla Haziran oldu.

Ocak ayında 1 milyon 24 bin 598 dolar olan ihracat, Şubat ayında 1 milyon 395 bin 786 dolara yükseldi. Mart ayında 936 bin 26 dolara gerileyen ihracat, Nisan ayında 1 milyon 936 bin 557 dolara, Mayıs ayında 1 milyon 606 bin 16 dolara ve Haziran ayında 3 milyon 753 bin 609 dolara çıktı.

Temmuz ayında ise ihracat 1 milyon 979 bin 402 dolar olarak gerçekleşti. Böylece Haziran ayına göre Temmuz ayında ihracat yüzde 47,27 azaldı.

İthalatta ise 2026 yılının ilk 7 ayında en yüksek rakam Temmuz ayında kaydedildi. Ocak ayında 2 milyon 20 bin 81 dolar olan ithalat, Şubat ayında 2 milyon 943 bin 766 dolar, Mart ayında 2 milyon 50 bin 530 dolar, Nisan ayında 4 milyon 594 bin 63 dolar, Mayıs ayında 2 milyon 872 bin 250 dolar ve Haziran ayında 3 milyon 522 bin 645 dolar oldu. Temmuz ayında ithalat 6 milyon 216 bin 955 dolara yükseldi.

Türkiye genelinde 2026 yılının ilk 7 ayında 161 milyar 539 milyon dolarlık ihracat ve 222 milyar 85 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Böylece 7 aylık dış ticaret açığı 60 milyar 546 milyon dolar oldu. İllere göre 7 aylık toplam verilerde en yüksek ihracat 68 milyar 861 milyon dolarla İstanbul’da gerçekleşirken, en düşük ihracat 126 bin 477 dolarla Bayburt’ta kaydedildi.

En yüksek ithalat 110 milyar 995 milyon dolarla İstanbul’da, en düşük ithalat ise 168 bin 202 dolarla Tunceli’de gerçekleşti. Van’ın 2026 yılı ilk 7 aylık dış ticaret verilerinde ihracat yüzde 2,79, ithalat yüzde 15,81 geriledi. Aynı dönemde dış ticaret açığı da 15 milyon 774 bin 99 dolardan 11 milyon 588 bin 296 dolara düşerek yüzde 26,54 azaldı. Temmuz ayında ithalatın 6 milyon 216 bin 955 dolara yükselmesiyle birlikte, yılın ilk 7 ayındaki en yüksek ithalat rakamı kaydedildi.