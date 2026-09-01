Van, uluslararası fuara ev sahipliği yapacak. İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenecek ve birçok kurum tarafından desteklenecek fuar için şimdiden yoğun bir hazırlık yapılıyor. Fuar organizatörü firma tarafından birçok ile çıkarma yapılarak fuar daveti yapılırken, geri dönüşlerin de olumlu olduğu ve katılımın yoğun olmasının beklendiği kaydedildi.

“YURT DIŞINDAN DA KATILIM OLACAK”

Düzenlenecek fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, 19 – 21 Kasım tarihleri arasında Van Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuara önemli bir katılım beklediklerini söyledi.

Fuara yurt dışından da katılım olacağını kaydeden Karaer; “Ülkemizdeki çok sayıda ilden gerçekleştirilecek katılımların yanı sıra, en az 5 ülkeden de turizm temsilcileri ve firmalarının fuara katılım sağlamasını bekliyoruz. Bu durum Van’ın tanıtımı açısından da önem addediyor” dedi.

“120 STANT KURULACAK”

Fuarda 120 stant kurmayı planladıklarını dile getiren Fuar Koordinatörü Karaer, “Fuarımıza ilgi büyük olacak. 120 stant kurulması planlanıyor. Hem ülkemiz genelinde hem de yurt dışında firmalar fuara katılarak stant açacak ve illerinin turizm potansiyelini sergileyecek. Fuara ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ HEDEFİ

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Yakup Karaer, fuarda 40 bin ziyaretçi hedeflediklerini de söyledi.

Fuarın bu yıl 15. kez düzenleneceğini hatırlatan Karaer; “Artık uluslararası bir statü kazanan fuarımıza katılımın da yoğun olmasını bekliyoruz. Hedefimiz 40 bin ziyaretçi. Fuarımız, kentimizin tarihi ve kültürünü ön plana çıkarmaya öncülük edecek bir fuar olacak. Yine aynı şekilde Van Gölü havzasının hak edeceği yere varmasına öncülük edecek önemli organizasyonlardan biri olacak. Tüm halkımızı şimdiden fuara bekliyoruz” diye kaydetti.