Van Spor Futbol Kulübü’nün yeni transferi deneyimli defans oyuncusu Kadir Seven, Vanspor’a katılmasının ardından ilk mesajını paylaştı.

Transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken yeni transferlerini peş peşe duyuran Vanspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çok sayıda transfer gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip, yaptığı takviyelerle kadro yapılanmasını sürdürürken ligde de yükselişini devam ettirmek istiyor.

Lige istediği başlangıcı yapamayan Vanspor, ilerleyen haftalarda toparlanarak puanlar almaya başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün sahasında Batman Petrol Spor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Vanspor, bu mücadeleden puan veya puanlar alarak yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

KADİR SEVEN’DEN VANSPOR MESAJI

Vanspor’un yeni transferi Kadir Seven, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli savunma oyuncusu, sezon boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Kadir Seven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Merhaba Vanspor ailesi. Vanspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bu sezon elimizden geleni yapacağız. Haydi Vanspor!”

Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Kadir Seven’in, bugün oynanacak Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.