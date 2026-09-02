Van'da yaz tatilinin sona ermesine ve yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala veliler, çocuklarının okul kıyafetlerini temin etmek için mağazaların yolunu tutmaya başladı. Okul kıyafeti satışı yapan esnaf da artan talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul kıyafeti satışlarında hareketlilik yaşanırken, mağazalarda farklı yaş gruplarına ve bedenlere yönelik çok sayıda ürün raflardaki yerini aldı. Veliler başta forma, pantolon ve tişört olmak üzere çocuklarının okulda kullanacağı kıyafetleri tamamlamaya çalışıyor.

Okul kıyafetlerinde okulların belirlediği renk ve modellere göre hazırlık yaptıklarını belirten esnaf, kentte birçok firmanın okul kıyafeti satışı yaptığını ve velilerin farklı işletmelerden ürün temin edebildiğini ifade ediyor. Özellikle yeni eğitim öğretim yılı öncesinde belirli bedenlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle velilerin alışverişlerini son günlere bırakmaması tavsiye ediliyor.

"Elimizden geldiği kadar armalı yapmaya çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan esnaf Yılmaz Aysan, okullarla yaptıkları görüşmelerde genel olarak armasız kıyafet istendiğini belirtti. Esnaf Aysan, "Okulları gezdiğimizde yüzde 95'i armasız olsun dedi. Temmuzun 25'inden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu bir genelge var. Onda da ‘Armalı olsun' diyorlar. Şimdi biz de şaşırdık. Şimdi armalı mı yapalım, armasız mı? Armalı yapmaya kalksak bu saatten sonra ürün yetişmez. Çünkü bizim ürünümüz ocakta başlıyor, siparişlerimizi veriyoruz, 6-7 aya ancak geliyor elimize. Ama elimizden geldiği kadar armalı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kaliteye önem vermek lazım"

Çocukların gün içerisinde hareketli olması nedeniyle kıyafet seçiminde kumaş kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Aysan, "Birinci sınıf penye olması, pamuk olması lazım. Kaliteye önem vermek lazım. Çünkü çocuk okulda koşuyor, terliyor. Naylon olursa çocuk çok terler. Penye olursa, pamuk olursa daha rahat eder" diye konuştu.

Van'da okul kıyafeti hazırlayan ve satan çok sayıda firma bulunduğunu hatırlatan Aysan, okulların kendi renk ve modellerini belirlediğini, firmaların da bu doğrultuda ürün hazırladığını söyledi. Aysan, kentte tek bir firmanın okul kıyafetlerini hazırlamadığını belirterek, velilerin farklı işletmelerden alışveriş yapabildiğini kaydetti.

Velilerin okul kıyafetlerini erkenden temin etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Aysan, özellikle son günlerde belirli beden ve modellerin tükenebildiğine dikkat çekti. Aysan, "Vatandaşa çağrım; bir an evvel okul kıyafetlerini almaları. İstediği bedeni, istediği ürünü temin edebilirler. Çünkü ne kadar geç kalırlarsa o kadar beden kırılıyor. Daha sonra rahat bulacağı okul kıyafetini bütün Van'daki firmaları dolaşıp bulmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan esnaf, geçtiğimiz yıla göre okul kıyafeti fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirtti. Buna göre ilkokul ve ortaokul öğrencileri için üçlü takım bin 800 liradan, lise öğrencileri için hazırlanan üçlü takım ise 2 bin 100 liradan satışa sunuluyor.