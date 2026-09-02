Ak Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi, 44 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara'da hastanede tedavi gören Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Kadın Kolları başsağlığı mesajı yayımladı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Erdoğan mesajında, "AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.