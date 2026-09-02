Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi kronik ruh sağlığı rahatsızlığı bulunan bireylerin topluma yeniden kazandırılması, sosyal hayata uyum sağlamaları ve işlevselliklerinin artırılması amacıyla kurulan TRSM, tedavi süreçlerini çok yönlü sürdürüyor. Psikiyatri uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hemşirelerden oluşan uzman kadro eşliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün görevlendirdiği usta öğreticiler öncülüğünde el ve görsel sanatlar kursları düzenlendi.

Hastaların rehabilitasyon süreçlerine katkı sunan atölye çalışmalarında hazırlanan ürünler, hastane binasında açılan sergiyle ziyaretçilerin beğenisine topladı. Yüksekova TRSM Sorumlu Hekimi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuğçe İncekürk, merkezin faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, özellikli psikiyatri hasta gruplarının tedavi ve takip süreçlerini yürütürken aileleri de sürece dâhil ettiklerini belirtti.

Hakkari genelinde 202 danışana hizmet verdiklerini kaydeden İncekürk, ihtiyaç duyulan durumlarda hastaların evlerinde de ziyaret edildiğini vurgulayarak serginin açılışına katılanlara teşekkür etti.