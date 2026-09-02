Ligin 4. haftasında Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadele 1 – 1 eşitlikle tamamlandı.

Maçta yaşananlar gerekçesiyle hem ev sahibi Mardin 1969 Spor hem de temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, PFDK’ya sevk edildi.

Mardin 1969 Spor’un PFDK’ya sevk raporunda; “Mardin 1969 Spor Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Mardin 1969 Spor-Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Mardin 1969 Spor Kulübü antrenörü Mehmet Erol’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 30.08.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.

Temsilcimizin PFDK’ya sevkinde ise şu ifadelere yer verildi; “Van Spor Futbol Kulübü’nün 29.08.2026 tarihinde oynanan Mardin 1969 Spor - Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”