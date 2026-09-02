Kırmızı-siyahlı Van temsilcisi, son olarak Belçika 1. Lig ekiplerinden Zulte Waregem forması giyen defans oyuncusu Kadir Seven’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına geç başlayan Van ekibi, transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken yeni transferlerini art arda kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak savunma hattına takviye yaptı.

Vanspor, Kadir Seven’in 1 yıllığına kiralanması konusunda Zulte Waregem ile anlaşmaya vardı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hoş geldin Kadir Seven! Kulübümüz, Belçika 1. Lig ekiplerinden Zulte Waregem forması giyen defans oyuncusu Kadir Seven ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Kadir Seven’e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”