TÜBA Üniversite Konferansları kapsamında TÜBA Şeref Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercümend Arvas, memleketi Van'da akademik camia ve lisansüstü öğrencilerle bir araya gelerek "Moment Metoduna Giriş" başlıklı vizyoner bir konferans gerçekleştirdi. Konferansın açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, uluslararası başarılara imza atmış Prof. Dr. Ercümend Arvas'ı üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Bu nitelikli buluşmanın lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler için verimli bir platform sunduğunu ifade eden Rektör Şevli, etkinliğin genç bilim insanlarının kariyerlerinde yeni ufuklar açacağına inandığını dile getirdi. Prof. Dr. Arvas'ın akademik birikiminin yanı sıra millî teknolojinin lokomotifi ASELSAN'daki vizyonunu üniversite mensuplarıyla paylaşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Şevli, değerli katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Rektör Şevli'nin ardından söz alan Prof. Dr. Ercümend Arvas, "Moment Metoduna Giriş" başlıklı sunumunda, yaklaşık yarım asrı aşan akademik birikiminden hareketle Moment Metodu'nun teorik temellerini ve uygulama alanlarını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Arvas; Moment Metodu'nun anten tasarımı, yüksek frekanslı sistemler, mikrodalga uygulamaları ve haberleşme teknolojileri gibi pek çok alanda aktif olarak kullanıldığını belirtti. Sunumunda karmaşık problemlerin matematiksel modellenmesi süreçlerini somut örneklerle aktaran Prof. Dr. Arvas, metodun günümüz teknolojisinin kalbinde yer aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün cebinizde taşıdığınız akıllı telefonlar bu kadar kusursuz çalışıyorsa; modern radarlarda, uçaklarda, savunma sanayiinde ve yüksek frekanslı elektromanyetik sistemlerde kesintisiz güncellemeler yapılıyorsa, arka planda mutlaka bu metot kullanılmıştır. Nitekim tam olarak çözülemeyen karmaşık doğrusal operatör denklemlerini yaklaşık ve en minimum hatayla çözmeyi sağlayan bu yöntem; anten analizlerinden mikrodalga modellemelerine kadar dijital dünyanın sınırlarını çizmektedir."

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve soru-cevap bölümüyle sona eren programda, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından Prof. Dr. Ercümend Arvas'a günün anısına plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Ercümend Arvas kimdir?

1953 yılında Van'ın Çatak ilçesinde doğan Prof. Dr. Ercümend Arvas, Van Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Doktora derecesini 1983 yılında ABD'deki Syracuse University'den alan Prof. Dr. Arvas, aynı yıl Yıldız Üniversitesi'nde akademik kariyerine adım attı.



1984-2014 yılları arasında ABD'de Rochester Institute of Technology ve Syracuse University bünyesinde uzun yıllar profesör olarak görev yaptı ve 2014 yılında Amerika'dan emekli oldu. Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini üstlenen Prof. Dr. Arvas'ın, alanında uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makale, bildiri ve kitabı bulunmaktadır.

Akademik başarılarının yanı sıra idari ve stratejik görevlerde de bulunan Prof. Dr. Arvas, 2016-2022 yılları arasında ASELSAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış; 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren ise ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Prof. Dr. Ercümend Arvas ayrıca, 9 Nisan 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.