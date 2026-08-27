Van genelindeki öğrencilerin matematiği sevmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri amacıyla başlatılan MAT-BİL projesine lise 1 ve 2. sınıfta katılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Proje kapsamında eğitim alan öğrencilerden bazıları, sınav sonuçlarının ardından hedefledikleri üniversitelere yerleşme başarısı gösterdi. Projenin ilk meyvelerini vermesi dolayısıyla Van YYÜ’de üniversiteye yerleşen öğrenciler için özel bir program düzenlendi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin de katıldığı programda öğrencilerle sohbet edildi. Öğrencilerin üniversite tercihleri ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Öğrenciler Türkiye'de derece yaptı"

Programda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, projenin 2022 yılında yaklaşık 120 öğrenciyle başladığını hatırlattı. Rektör Şevli, "Van'daki fen liselerimizde yaklaşık 120 öğrenciyle hafta sonları matematik, ileri seviye matematik ve bilgisayar derslerini öğrencilerimize vermeye başlamıştık. O öğrencilerimiz bu yıl liseden mezun oldular. 2022 yılında 9. sınıfta bu eğitimlere katılan yaklaşık 120 öğrencimiz vardı, farklı liselerden ve bugün mezun oldular.

Bu yıl bildiğiniz gibi YKS sınav sonuçlarında Van'da derece yapan çok sayıda öğrenci oldu. Biz de Van MAT-BİL öğrencilerimizi bugün üniversitemizde misafir etmek istedik. Gerçekten Van MAT-BİL eğitimini alan öğrencilerimizin çok güzel üniversitelere yerleştiklerini, Türkiye'de derece yaptıklarını gördük" dedi.

"Asıl amacımız yüksek puan almak değildi"

Projede eğitim alan öğrencilerin YKS’de önemli dereceler elde ettiğini dile getiren Şevli, "İlk bine giren çok sayıda öğrencimiz var. İlk bine, ilk 5 bine, ilk 10 bine giren öğrencilerimizin Türkiye'nin farklı üniversitelerini çok yüksek puanlarla kazandıklarını gördük. Tabii ki Van MAT-BİL projesinin asıl amacı bu sınavlarda yüksek puan almak değildi.

Asıl amacımız bu öğrencilerimize daha lisedeyken, 9. sınıftayken farklı bir bakış açısı kazandırmak, onların muhakeme yeteneklerini, problem çözebilme yeteneklerini, analitik düşüncelerini geliştirmek ve hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar o meslekte profesyonel olma adımını atacakları hem dijital okuryazarlık, bilgisayara bakış açıları hem de ileri seviye matematikle birlikte kazandıkları vizyonla üniversitede farklı bir bakış açısıyla yollarına devam etmeleriydi" diye konuştu.

"21. yüzyıl becerilerini kazanmış olarak üniversiteye başlayacaklar"

Projenin geldiği noktada öğrencilerle bir araya gelmenin kendileri açısından önemli olduğunu kaydeden Şevli, "Geldiğimiz noktada sevindirici olan, öğrencilerimizi biz bugün dinledik. Hakikaten hepsi pırıl pırıl. Hem Van MAT-BİL programının aslında birincil amacı olmayan ama sonucunda zaten doğal olarak gelişen YKS sıralamalarında çok yüksek puanlar almış olmaları bizleri sevindirdi hem de üniversitelere gidecekleri zaman bugün o 9. sınıftaki hallerinden çok daha farklı olarak, 21. yüzyıl becerilerini kazanmış olarak üniversiteye bir adım önde başlayacaklarına ve güzel bir vizyonla gideceklerine şahitlik ettik" şeklinde konuştu.

"AYT'de Türkiye birincisi olmamda Van MAT-BİL projesinin önemi oldu"

YKS sayısal yerleşme puanı 411 olan ve AYT Türkiye birincisi Bilal Aşkan ise Van MAT-BİL projesinin kendisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Van MAT-BİL projesi çok önemliydi çünkü bize ders veren profesörler gerçekten üst düzey, üst kalite diyebileceğim hocalardı. O hocaların bize verdiği ders açıkçası çok önemliydi. Güzel ve zorlayıcı sorular vardı. Biz bu zor soruların üzerine düşünerek, kafa yorarak bence kendimizi çok geliştirdik.

Sadece YKS'de bu bize matematikte geri dönüş sağlamadı; diğer derslerde de bence bize katkısı oldu, analitik düşünme konusunda ve soyut düşünme becerilerimiz konusunda. AYT'de Türkiye birincisi olmamda bu Van MAT-BİL projesinin bence önemi oldu, gerçekten. Projenin içine girdiğimiz zaman anladık ki proje gerçekten çok önemliymiş. Kesinlikle boş bir zaman değil, çok iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman. Bu projeye katılacak arkadaşlarıma da kesinlikle tavsiye ederim bu projeyi" ifadelerini kullandı.

Türkiye 367’ncisi oldu, Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandı

MAT-BİL projesi kapsamında eğitim alan öğrencilerden Defne Akkol da YKS sayısal alanda Türkiye 367’ncisi olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. 10. sınıfta Van MAT-BİL öğrencisi olduğunu belirten Akkol, projede aldığı eğitimin kendisi için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek "Çok kaliteli, çok nitelikli bir matematik eğitimi var. Kendilerini çok iyi geliştirebilirler. Sayısal yerleştirmede 367'nciyim.

9. ve 10. sınıfta Van MAT-BİL öğrencisiydim. Van MAT-BİL projesinde gerçekten çok iyi hocalarla çalıştık, yani ben sonradan da iletişimi devam ettirdim. Bir sürü hoca oldu. YKS'de YKS'ye çalıştığım matematik hocam o hocalar sayesinde tanıştım diyebilirim yani. 11 ve 12. sınıfta da yine kendim olimpiyat çalışmaya da devam ettim. YKS çalışmalarıma da devam ettim. Toplam 4 senede 8 madalyam var; altın, gümüş ve bronz olmak üzere farklı farklı yarışmalardan birçok yarışmaya katıldım. MAT-BİL’in gerçekten YKS anlamında da olimpiyat anlamında da katkısı çok büyük" diye konuştu.