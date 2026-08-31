Ligde 4. hafta, dün oynanan son karşılaşmayla tamamlandı. Hafta içi oynanacak 5. hafta karşılaşmaları ise yarın başlayacak.

MAÇLAR HAFTA İÇİ OYNANACAK

5.hafta heyecanı, 1 Eylül Salı günü Bandırma Spor ile Antalyaspor A.Ş. arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Hafta, 3 Eylül Perşembe günü oynanacak Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor karşılaşmasıyla sona erecek.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü ise 5. hafta karşılaşmasında sahasında lider Batman Petrol Spor A.Ş.’yi ağırlayacak.

İlk haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından toparlanma sürecine giren kırmızı-siyahlı ekip, son iki haftada geriye düştüğü karşılaşmalarda galibiyet ve beraberlik almayı başardı.

Cumartesi günü deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor’a konuk olan Van ekibi, doğu derbisi olarak nitelendirilen karşılaşmada son dakikada 1 puanı kurtardı.

Mücadelede 1-0 geriye düşen kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın son dakikalarında Mehmet Maniş’in serbest vuruştan attığı şık golle beraberliği yakaladı. Bu sonuçla birlikte Van Spor Futbol Kulübü puanını 4’e yükseltti.

RAKİP LİDER BATMAN PETROL SPOR

Van ekibi, 5. haftada yine bir doğu derbisine çıkacak. Kırmızı-siyahlılar, sahasında Batman Petrol Spor A.Ş.’yi konuk edecek.

İki takım, son olarak 2024-2025 sezonunda play-off şampiyonluk maçında karşı karşıya gelmişti. Van ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Vanspor, 25 yıllık 1. Lig hasretine son vererek üst lige yükselmişti. Batman Petrol Spor A.Ş. ise geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmişti.

Taraftarlar tarafından “kardeş takımlar” olarak nitelendirilen iki ekibin mücadelesi sporseverler tarafından da büyük bir heyecanla bekleniyor.

VANSPOR’DA HEDEF 3 PUAN

Van ekibi, sahasında ağırlayacağı Batman temsilcisini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Ligde 10 puanla liderlik koltuğunda bulunan Batman Petrol Spor A.Ş. ise Van deplasmanından puan veya puanlarla dönerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Zorlu geçmesi beklenen karşılaşma, 2 Eylül Çarşamba günü Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Van Spor Futbol Kulübü, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Batman Petrol Spor A.Ş. ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla lider durumda bulunuyor.