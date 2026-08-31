Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. arasında oynanacak zorlu mücadelenin hakem kadrosu açıklandı. Karşılaşmada üst klasman hakemi İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Mardin 1969 Spor karşılaşmasında aldığı 1-1’lik beraberliğin ardından İzmir’e geçen Van ekibi, hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında Batman Petrol Spor karşısında puan ya da puanlar alarak bu sonucu taraftarlarına armağan etmek istiyor.

ÜST KLASMAN HAKEMİ YÖNETECEK

2 Eylül Çarşamba günü Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Van Spor Futbol Kulübü-Batman Petrol Spor A.Ş. karşılaşmasını üst klasman hakemi İlker Yasin Avcı yönetecek.

Karşılaşmada Ramazan Ufuk Avdaş ve Enes Berk Güçlü yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Safa Yılmaz olacak.