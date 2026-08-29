Kırmızı-siyahlı ekip, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 90+2. dakikasında bulduğu golle beraberliği sağladı ve deplasmandan 1 puanla döndü.

Trendyol 1. Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin 4. haftasında Mardin 1969 Spor ile Van Spor Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalardan itibaren ev sahibi Mardin 1969 Spor, baskılı bir oyun sergiledi. Mardin ekibi üstünlük kurmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi ise kontra ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve ekipler 0-0’lık eşitlikle soyunma odasına gitti.

MARDİN ÖNE GEÇTİ

İkinci devreye ev sahibi Mardin 1969 Spor etkili başladı. Üst üste ataklar geliştiren Mardin ekibi, Van Spor kalesinde gol aradı.

Zdravko Dimitrov ile etkili gelen Mardin 1969 Spor, aradığı golü 60. dakikada buldu. Van Spor ceza sahası içerisinde şık çalımlarla ilerleyen Dimitrov’un vuruşunda, Vanspor kalecisi Abdulsamed Damlu topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topa Olarenwaju Kayode’nin yaptığı vuruşla Mardin 1969 Spor 1-0 öne geçti.

Golün ardından ev sahibi ekip farkı artırmak için baskısını sürdürürken, Van Spor Futbol Kulübü ise beraberlik golü için rakip kaleye yüklenmeye başladı.

VANSPOR SON DAKİKADA GÜLDÜ

Özkan Yiğiter ile etkili gelen Van ekibi, beraberlik için baskısını artırdı. 81. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan kaleyi yoklayan Özkan Yiğiter’in vuruşunda top, az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Ev sahibi ekip de farkı ikiye çıkarmak için fırsatlar yakaladı. Kayode’nin kaleci Abdulsamed Damlu’nun üzerinden aşırdığı top, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın son dakikalarında ise Vanspor beraberlik golünü buldu.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, 90+2. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mehmet Maniş, sağ ayağıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliği getirdi.

DEPLASMANDA 1 PUAN

Son dakikalarda gelen golle büyük sevinç yaşayan Vanspor, karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Van Spor Futbol Kulübü ligde puanını 4’e yükseltti. Kırmızı-siyahlı ekip, son dakikada bulduğu golle Mardin deplasmanından 1 puanla dönmüş oldu.