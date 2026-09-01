Van Spor Futbol Kulübü, konuk ekip Batman Petrol Spor A.Ş.’ye jest yaparak rakibinin plaka koduna atıfta bulunup misafir tribünü biletlerini 72 TL’den satışa çıkardı.

Temsilcimiz Vanspor, sezonun 5. maçına çıkacak. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan kırmızı-siyahlı ekip, galibiyet için mücadele edecek. Van ekibi, elde edeceği galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.

Ligin ilk 2 haftasını puansız geçen Vanspor, 3. haftada İstanbulspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. 4. haftada ise deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşan Van ekibi, son dakikalarda Mehmet Maniş’in serbest vuruştan attığı şık golle 1-1’lik beraberliği yakalayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Vanspor, ligin yeni ekiplerinden ve lider durumda bulunan Batman Petrol Spor A.Ş.’yi sahasında mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde sürdüren Vanspor’da gözler Batman Petrol Spor maçına çevrildi.

Kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Biletlerin satışa sunulmasının ardından misafir tribünü biletleri kısa sürede tükendi.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Van Spor Futbol Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Kapalı: 165 TL

Misafir Tribünü: 72 TL

Biletler, Biletinial.com.tr uygulaması ve internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Karşılaşma, 2 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.