Kırmızı-siyahlı Van ekibi, geçtiğimiz günlerde üst üste transferlerini duyurmuştu. Kulüp, son olarak Van Spor Futbol Kulübü’nün eski futbolcusu Sinan Tosun’a önemli bir görev vererek takımın antrenörü olarak teknik ekibe dahil etti.

Bir dönem Vanspor forması giyen Sinan Tosun, amatör takımlarda teknik sorumluluk görevlerinde bulundu. Tosun, son olarak Van Kartal Spor’da teknik sorumlu olarak görev yaptı. Sözleşmesi Haziran 2026’da sona eren teknik sorumlu, Vanspor ile anlaşmaya vardı. Tosun, kentte farklı takımların futbol okullarında da görev aldı.

“CAMİAMIZDA ÖNEMLİ İZLER BIRAKAN ESKİ FUTBOLCUMUZ…”

Van Spor Futbol Kulübünden yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Sinan Tosun! Kulübümüz, daha önce Vanspor formasıyla sahaya çıkan ve camiamızda önemli izler bırakan eski futbolcumuz Sinan Tosun’u teknik ekibimize takım antrenörü olarak dahil etmiştir.” denildi.

“YUVANA HOŞ GELDİN”

Paylaşımın devamında, “Futbolculuk döneminde armamız için verdiği mücadeleyle Vanspor ailesinin bir parçası olan Sinan Tosun’a, bu kez teknik ekipte üstleneceği görevinde başarılar diliyor; yeniden yuvana hoş geldin diyoruz. Birlikte nice başarılara!” ifadeleri kullanıldı.