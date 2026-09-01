Zorlu maraton devam ediyor. Trendyol 1. Lig, çekişmeli maçlara sahne olmayı sürdürüyor. İlk 4 haftanın geride kaldığı ligde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin 5. hafta maçında Batman Petrol Spor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ YARIN OYNANACAK
Van Spor Futbol Kulübü ile Batman Petrol Spor A.Ş. yarın (02 Eylül 2026 Çarşamba) karşılaşacak. Van Spor FK ev sahipliğindeki maç Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak ve müsabaka saat 17.00’de başlayacak.
MAÇ CANLI YAYINLANACAK
Van Spor Futbol Kulübü – Batman Petrolspor A.Ş. maçı TRT Spor, Tabi ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligin 4. haftası itibariyle Van Spor Futbol Kulübü 4 puanla 13. sırada yer alırken, konuk Batman Petrol Spor A.Ş. ise 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.