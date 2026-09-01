Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp krizi riskine karşı yapılması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, sosyal medyada yer alan çeşitli karışım ve uygulamaların kalp krizini önlediğine ilişkin yaklaşımlara karşı uyarıda bulunarak, kalp sağlığının korunmasında risk faktörlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Kalp krizi riskine karşı alınabilecek önlemlere değinen Sarıkaya, tütünden uzak durulması gerektiğini belirtti. Akdeniz tipi beslenmenin yanı sıra fazla kilosu bulunanların kilo vermesi gerektiğini ifade eden Sarıkaya, düzenli hareket ve egzersizin de önemine değindi.

Sarıkaya, düzenli ve kaliteli uyku uyumaya çalışılması, stresle mücadele edilmesi ve tansiyonun kontrol altında tutulması gerektiğini kaydetti.

“BUNLAR SOSYAL MEDYADAKİ ‘MUCİZE KARIŞIMLAR’ KADAR İLGİ ÇEKİCİ GELMEYEBİLİR”

Sosyal medyada kalp sağlığına ilişkin çeşitli ‘mucize karışımlar’ ve uygulamaların önerildiğini belirten Sarıkaya, bu tür yöntemlerin yerine bilimsel kanıtlara dayanan risk faktörlerinin kontrol edilmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Kalp krizi geçirmek istemiyorsanız, size gerçekten işe yarayan birkaç şey söyleyeyim… ‘Sabah aç karnına şunu iç…’, ‘Bu otu kaynat…’, ‘Şu karışım damarları temizliyor…’ Yok öyle bir şey maalesef! Gerçek reçete aslında çok daha basit: Tütünden uzak dur, Akdeniz tipi beslen, fazla kilon varsa ver, hareket et, düzenli egzersiz yap, düzenli ve kaliteli uyumaya çalış, stres ile mücadele et, tansiyonunu kontrol altında tut, diyabetin varsa iyi tedavi et, kolesterolün yüksekse tedavi et. Bunlar sosyal medyadaki ‘mucize karışımlar’ kadar ilgi çekici gelmeyebilir.

Ama küçük bir farkları var, gerçekten işe yarıyorlar, çünkü bunların arkasında yılların bilimsel kanıtı var. Kalbinizi korumak için mucize aramayın, risk faktörlerinizi düzeltin.”