Lokman Hekim, Urartu Göz ve Akdamar Hastanelerini ziyaret eden Türkmenoğlu, hastanelerin başhekimleri ve doktorlarıyla görüşerek sağlık hizmetleri ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.

Hastane çalışanları ve hasta yakınlarına karanfil veren Türkmenoğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Türkmenoğlu, Van’ın sağlık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

“SAĞLIK ALANINDA VAN’IMIZI DAHA GÜÇLÜ BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”

Kentte sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

“Van’ımızın sağlık altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu hastanelerimizin yanı sıra özel sağlık kuruluşlarımız da şehrimizin sağlık hizmetlerinde önemli bir görev üstleniyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ve hastalarımızla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledik. Özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

- “800 YATAKLI YENİ HASTANEMİZİN İNŞAATI SON HIZ DEVAM EDİYOR”

Van’ın sağlık yatırımları açısından önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Türkmenoğlu, “Van’ımızın sağlık altyapısını güçlendirecek en önemli yatırımlarımızdan biri olan Edremit ilçemizdeki şehir hastanesi projesinde inşaat çalışmaları son hız devam ediyor. Bünyesinde 210 ek poliklinik, 40 ameliyathane ve 168 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunacak 800 yataklı yeni hastane binamız tamamlandığında hemşehrilerimize çok daha modern ve kapsamlı sağlık hizmetleri sunacağız. Bu yatırım, Van’ın yanı sıra bölgemize de hizmet verecek önemli bir sağlık üssü olacak.” ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarının yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını, hekiminden hemşiresine, teknisyeninden diğer sağlık personeline kadar tüm çalışanların sağlık hizmetlerinin en önemli unsuru olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

“Van’ı sağlık alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline getirmek için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yatırımların Van’ımıza kazandırılmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”