Transfer çalışmalarında uzun süredir belirsizliklerin devam ettiği Van Spor Futbol Kulübünde taraftarlar yeni transferleri merak ederken, kulüp üst üste transfer açıklamaları yapmaya başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Erzurumspor’da forma giyen kanat oyuncusu Furkan Özhan’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

“HOŞ GELDİN FUTKAN”

Van Spor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Erzurumspor forması giyen kanat oyuncusu Furkan Özhan ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Furkan Özhan’a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hoş geldin Furkan!” ifadelerine yer verildi.