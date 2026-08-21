Van Spor Futbol Kulübü, dün dün açıkladığı transferinin ardından yeni bir transferi daha duyurdu. Kulüp, savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu’nu kadrosuna kattığını bildirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, Çorum FK forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Osmanoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi, “Kulübümüz, savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Tecrübesi, mücadele gücü ve saha içindeki karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Sinan Osmanoğlu’na kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."