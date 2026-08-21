Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Amedspor forması giyen ve geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Vanlı futbolcu Celal Hanalp’ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarında uzun süredir sessiz kalan Van Spor Futbol Kulübü, son günlerde üst üste transfer açıklamaları yapmaya başladı.

Kamp sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle transfer çalışmalarında beklenen hareketliliği gösteremeyen Van ekibinde, taraftarlar yeni transferleri merakla bekliyordu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yaz transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala atağa geçerek peş peşe yerli ve yabancı futbolcuları kadrosuna katmaya başladı. Son 2 gün içerisinde 4 transfer açıklayan Van Spor Futbol Kulübünün hamleleri, Vanlı sporseverleri de heyecanlandırdı.

CELAL HANALP VANSPOR’DA

Van Spor Futbol Kulübü, son olarak Amedspor forması giyen Vanlı futbolcu Celal Hanalp ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Celal Hanalp. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Amedspor forması giyen Celal Hanalp ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Tecrübesi ve mücadele gücüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Celal Hanalp’a kırmızı-siyah formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.