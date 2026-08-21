Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kökçü’ye 2 resmi müsabakadan men ve 33 bin 500 TL para cezası verdi.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, 19 Mayıs Stadyumu’nda Manisa Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Karşılaşmadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Van ekibinde Ozan Can Kökçü, mücadelede kırmızı kart gördü.

DURAN TOPTAN ŞIK GOLE İMZA ATTI

Karşılaşmada kendisinin ve Vanspor’un ligdeki ilk golünü duran toptan attığı şık golle kaydeden Ozan Can Kökçü’nün bir golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Kökçü, TFF tarafından PFDK’ye sevk edilmişti.

PFDK CEZASINI AÇIKLADI

PFDK, kararında şu ifadelere yer verildi; “Van Spor FK sporcusu Ozan Can Kökçü’nün, 15.08.2026 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 33.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”