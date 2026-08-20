Van Spor Futbol Kulübü, bir süredir devam eden transfer sessizliğini bozdu. Kırmızı-siyahlı temsilcimiz, forvet hattına yeni bir takviye yaptı.

Vanspor Futbol Kulübü, Hollandalı futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Van Spor Futbol Kulübü, forvet hattı için transfer gerçekleştirdi.

Van Spor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Hoş geldin Ilias Alhaft! Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Ilias Alhaft’a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Vanspor’un yeni transferi Ilias Alhaft’ın, kırmızı-siyahlı ekipte forvet hattında görev yapması bekleniyor.