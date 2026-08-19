2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören ve daha sonra yapılan güçlendirme ve düzenlemelerle kullanılmaya devam edilen Van Atatürk Şehir Stadı için yıkım süreci başladı.

Geçtiğimiz günlerde stat için somut adımlar atılırken, yıkım ihalesi de 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

SPOR ETKİNLİKLERİNE KAPATILMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni stadyum projesi kapsamında yapılacak ön inceleme ve yıkım çalışmaları nedeniyle Van Atatürk Şehir Stadı, 26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatılmıştı.

YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Yıkım kararı alınan Van Atatürk Şehir Stadı’nda bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Stat içerisine giren ağır iş makineleriyle yıkım işlemlerine başlanırken, çalışmaların yaklaşık 45 gün sürmesi planlanıyor.

Yeni stadyum projesi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların ardından Van’ın modern ve kapsamlı bir spor tesisine kavuşması hedefleniyor. “Yaşayan stat” konseptiyle hayata geçirilmesi planlanan yeni stadyum projesinin, Van’ın spor altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor.

VANSPOR MAÇLARINI MANİSA’DA OYNUYOR

Van Atatürk Şehir Stadı’nın yıkım ve yeniden yapım süreci nedeniyle Van Spor Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonunda iç saha karşılaşmalarını Manisa’daki Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynuyor.