Van Spor Futbol Kulübü, ligin 2. hafta karşılaşmasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Manisa Futbol Kulübü’ne konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz ilk dakikada bulduğu golle öne geçti.

İLK YARIDA 3 GOL

Karşılaşmaya Manisa Futbol Kulübü başladı. Maçın henüz ilk dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Cheickne Sylla’nın attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Üst üste geliştirdiği kontra ataklarla etkili olan Manisa FK, 20. dakikada Julien Anziani’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 25. dakikada bir kez daha etkili gelen ev sahibi ekip, Jonathan Lindseth’in golüyle skoru 3-0’a getirdi.

Üst üste gelen goller karşısında savunmada zorlanan Vanspor, 35. dakikadan sonra farkı azaltmak için baskısını artırdı. Ancak kırmızı-siyahlı ekip, gol yollarında istediği etkinliği gösteremedi.

İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Manisa Futbol Kulübü’nün 3-0’lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Vanspor, rakip kalede gol ararken Manisa FK 51. dakikada hızlı gelişen atakta Julien Anziani ile bir kez daha fileleri havalandırdı ve skor 4-0 oldu.

58.dakikada Vanspor aradığı golü buldu. İkinci yarıda oyuna giren yeni transfer Richairo Juliano Zivkovic, yine yeni transferlerden Ozan Can Kökçü’ye iyi bir pas çıkardı. Kökçü’nün topu ağlara göndermesinin ardından VAR incelemesi yapıldı. Gol öncesinde ofsayt tespit edilmesi üzerine Vanspor’un golü iptal edildi.

İkinci yarıda ilk devreye göre daha etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlı ekip, rakip kalede baskısını artırdı.

OZAN CAN KÖKÇÜ İLK GOLÜNÜ ATTI

68.dakikada Oğulcan Çağlayan’ın kazandırdığı serbest vuruşta topun başına Ozan Can Kökçü geçti. 69. dakikada sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Kökçü, hem kendisinin hem de Vanspor’un ligdeki ilk golünü kaydetti. Bu golle skor 4-1’e geldi.

69.dakikada bir kez daha etkili gelen Vanspor’da Ozan Can Kökçü’nün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu Manisa FK kalecisi son anda kornere çeldi.

VANSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 83. dakikasında Ozan Can Kökçü’nün rakibine yaptığı hareketi hakem kırmızı kartla değerlendirdi. Vanspor, karşılaşmanın son bölümünü 10 kişi tamamladı.

90. dakikada ev sahibi takım etkili geldi ve penaltı kazandı. Topun başına geçen Manisa FK futbolcusu topu dışarı attı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manisa Futbol Kulübü sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Vanspor, Trendyol 1. Lig’de sezonun ikinci haftasını da puansız kapattı.