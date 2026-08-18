Trendyol 1. Lig’de ikinci hafta heyecanı yaşandı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan haftada Van Spor Futbol Kulübü bekleneni veremedi ve sahadan 4 – 1’lik farklı skorla ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında Metro Holding Kayserispor ile karşılaşan ve rakibine 2 – 0 mağlup olan Van Spor FK, bu hafta ki maçta da Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen temsilcimiz, sahadan 4 – 1 mağlup ayrıldı. Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 6 gol gören ve 1 gol kaydeden Van Spor Futbol Kulübü, puan sıralamasında da sonda yer aldı. İlk iki hafta sonunda ligde puansız kalan iki takımdan birisi de temsilcimiz oldu.

MANİSA FK LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Van Spor Futbol Kulübü ile sahasında karşılaşan ve etkili oyun sonunda sahadan 4 – 1 galibiyetle ayrılan Manisa Futbol Kulübü 6 puan ve averaf farkıyla haftayı lider olarak tamamladı.

İlk iki haftada iki maçı da kazanarak 6 puan toplayan Metro Holding Kayserispor ve Bursaspor da sırasıyla 2. ve 3. basamaklarda yer aldı.

Lig’de ikinci hafta itibariyle Van Spor ve Boluspor henüz puanla tanışamayan iki takım oldu.

Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak.

HAFTANIN SONUÇLARI

Turka Esenler Erokspor 1 - 1 Sms Grup Sarıyer

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. 2 - 1 Eminevim Ümraniyespor

İstanbulspor A.Ş. 2 - 2 Bodrum FK Detaylar Detaylar

Manisa Futbol Kulübü 4 - 1 Van Spor Futbol Kulübü

Bursaspor 1 - 0 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

Keçtaş Ankara Keçiörengücü 4 - 1 Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

Metro Holding Kayserispor 2 - 0 Ekenler Beton Sivasspor

Mardin 1969 Spor 2 - 0 Antalyaspor A.Ş.

Muğlaspor Kulübü 0 - 0 Bandırma Spor

Batman Petrol Spor A.Ş. 2 - 0 Boluspor

PUAN DURUMU