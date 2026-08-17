Van Spor FK ligin ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 83. dakikasında rakip futbolcuya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan Van Spor Futbol Kulübü’nün yeni transferi Ozan Can Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ozan Can Kökçü, Manisa FK karşısında takımının ve kendisinin yeni sezondaki ilk golünü kaydetti. Kökçü’nün 58. dakikada attığı gol ise, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Deneyimli futbolcu, 69. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçerek düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve Van Spor’un maçtaki tek golünü kaydetti.

Ancak karşılaşmanın 83. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Kökçü, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

“KONTROLÜMÜ KAYBETMEMİN DOĞRU OLMADIĞINI KABUL EDİYORUM”

Ozan Can Kökçü açıklamasında, “Oynanan karşılaşmada gördüğüm kırmızı kartın, profesyonel bir futbolcu olarak sergilememem gereken bir davranışın sonucu olduğunun farkındayım. Ancak hiçbir koşulda, hiç kimsenin şahsımın veya bir başkasının değerlerine yönelik hakaret ve saygısızlığına kayıtsız kalmam mümkün değil. Buna rağmen yaşanan olay karşısında kontrolümü kaybetmemin doğru olmadığını kabul ediyorum. Bu nedenle başta büyük Vanspor camiası olmak üzere; teknik heyetimizden, takım arkadaşlarımdan ve bizi her şartta destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum.” dedi.

“SAHADA EMEĞİMİZİ ORTAYA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kökçü açıklamasının devamında, “Şunun bilinmesini isterim ki; bu forma, bu arma ve Vanspor’un başarısı için ben ve takım arkadaşlarım son ana kadar mücadele etmeye, sahada karakterimizi ve emeğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Saygılarımla.” ifadelerine yer verdi.