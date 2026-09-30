Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, 9. hafta hazırlıklarını İzmir Altınordu Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik direktör Murat Yıldırım ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mustafa Gürsel, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör değişikliğinin ardından gözler yeni teknik direktör Mustafa Gürsel’e çevrildi.

GÜRSEL, TAKIMIN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Milli maç arası nedeniyle futbolcularına izin veren Vanspor, 25 Eylül Cuma günü İzmir Altınordu Tesisleri’nde yeniden toplanarak 9. hafta hazırlıklarına başlamıştı.

Çalışmalarını İzmir’de sürdüren Van ekibi, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Kulüp ile resmi imzaların atılmasının ardından tecrübeli teknik direktör Mustafa Gürsel, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Gürsel yönetimindeki ilk çalışmasını gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip, Bandırma Spor karşılaşmasına hazırlanıyor.

TARAFTARLARIN GÖZÜ KULAĞI İZMİR VE MANİSA’DA

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve teknik direktör değişikliğine giden kırmızı siyahlı ekipte yeni dönemin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Kentten uzakta çalışmalarını sürdüren ve iç saha maçlarını Manisa’da oynayan kırmızı-siyahlı ekipte, taraftarların gözü kulağı ise İzmir ve Manisa’da. Van dışında bulunan takıma gönül veren taraftarlar, yeni teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde alınacak sonuçları yakından takip edecek.

RAKİP BANDIRMA SPOR

Vanspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında sahasında Bandırmaspor’u ağırlayacak. Milli maç arası nedeniyle ertelenen karşılaşma 9 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel yönetiminde sahaya çıkarak kötü gidişata son vermek ve taraftarlarına galibiyet armağan etmek için mücadele edecek.