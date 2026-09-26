Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, milli aranın ardından ilk maçına Bandırma Spor karşısında çıkacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda rakibini konuk edecek olan kırmızı – siyahlılar, Altınordu tesislerinde bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Ligin ilk 8 haftasında kötü bir performans sergileyen ve istenileni veremeyen Van Spor FK, aranın ardından lige daha iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Yeni teknik direktörle ikinci devreye iyi başlamak isteyen Van Spor’da teknik adam arayışı da sürüyor. Edinilen bilgilere göre birkaç isimle görüşüldüğü ve kısa bir süre sonra anlaşılacak ismen paylaşılacağı öğrenildi.

Artı Değer Van Spor FK – Bandırma Spor arasındaki maç 9 Ekim Cuma günü oynanacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu’ndaki maç saat 20.00’de başlayacak.