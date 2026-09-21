Trendyol 1. Lig’de heyecanlı bir hafta daha geride kaldı. Metro Holding Kayserispor’un liderliğini sürdürdüğü haftada en farklı mağlubiyeti alarak puan tablosunda 2 sıra gerileyen takım ise Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü oldu.

VANSPOR’UN 8 HAFTALIK PERFORMANSI

Kötü gidişatı durdurmak isteyen Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Antalyaspor A.Ş. karşısına galibiyet için çıktı. Ancak maçta isteneni ortaya koyamayan kırmızı – siyahlılar sahadan 3 – 0’lık yenilgiyle ayrıldı. Haftanın en farklı mağlubiyetini yaşayan temsilcimiz, puan tablosunda da 2 sıra gerileyerek 19. sıraya yerleşti. Böylece Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk 8 haftalık periyodunu 4 puanla 19. sırada tamamlamış oldu.

Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk 8 haftasında sadece 1 galibiyet alabildi. 3 maçta sahadan beraberlikle ayrılan kırmızı siyahlılar, 4 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda 6 puan toplayan Artı Değer Van Spor FK’nın aldığı cezadan dolayı 2 puanı silinince 4 puanda kaldı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden kırmızı - siyahlılar kalesinde ise 17 gol gördü. Temsilcimizin ligde ilk 8 haftalık performansı beklentilerin altında kaldı.

KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde 8. hafta maçları heyecanla takip edildi. Haftaya lider giren Metro Holding Kayserispor, deplasmanda konuk olduğu Mardin 1969 Spor’u 1 – 0 mağlup ederek 19 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Bursaspor da deplasmanda Batman Petrol Spor A.Ş.’yi 2 – 1 mağlup ederek 19 puana yükseldi ve averaj farkıyla puan tablosunda 2. sırada yer aldı.

Ligin iyi takımlarından Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ise deplasmanda Muğlaspor Kulübü ile 2 – 2 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Iğdır FK haftayı 16 puanla 3. sırada tamamladı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Trendyol 1. Lig’in 8. Haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

Bandırma Spor 0 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Muğlaspor Kulübü 2 - 2 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Ekenler Beton Sivasspor

Sms Grup Sarıyer 2 - 1 Boluspor

Turka Esenler Erokspor 0 - 2 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.

Batman Petrol Spor A.Ş. 1 - 2 Bursaspor

Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 Bodrum FK

Manisa Futbol Kulübü 0 - 1 İstanbulspor A.Ş.

Antalyaspor A.Ş. 3 - 0 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Mardin 1969 Spor 0 - 1 Metro Holding Kayserispor

PUAN DURUMU

Ligin 8. haftasında oluşan puan durumu;