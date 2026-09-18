Emniyet Genel Müdürlüğünde beklenen atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Emniyet teşkilatında geniş kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Kararla birlikte 39 ilin emniyet müdürü değişti.

Van’da da emniyet müdürlüğü görevinde değişikliğe gidildi. Bir süredir Van İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Murat Mutlu, yeni kararla Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Mutlu’nun yerine ise Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Emniyette kapsamlı değişiklik

Yayımlanan kararname yalnızca il emniyet müdürlükleriyle sınırlı kalmadı. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında da bazı üst düzey görevlendirmeler yapıldı. Dört isim Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, çok sayıda il emniyet müdürlüğünde de görev değişikliği gerçekleştirildi.

Van’daki yeni görevlendirmeyle birlikte Aytekin Canıtez’in önümüzdeki dönemde İl Emniyet Müdürü olarak görev yapması bekleniyor.