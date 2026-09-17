Van'da çocukların barış, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek, Gazze ve dünya genelinde yaşanan çatışmaların çocuklar üzerindeki ağır etkilerine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında Van'da düzenlenen "Uçurtmalar Özgürlüğe Uçsun, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde yüzlerce çocuk umudu ve barışı simgeleyen uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Van Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Gazze'deki çocuklar için önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Müdür Çandıroğlu, "Bakanlığımızın bütün illerimizde organize ettiği bir etkinlik için burada toplanmış bulunmaktayız. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve güçlü olması, aslında bütün dünyadaki Müslümanların rahat ve güçlü olmasını sağlayacak sebeplerden bir tanesi. Birlik bilincinin ülkemizde ve İslam aleminde oluşması temennisiyle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.