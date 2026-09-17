Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Pazar günü deplasmanda Antalyaspor A.Ş. ile karşılaşacak. Maçın hazırlıkları sürerken, müsabakayı yönetecek hakemler de belli oldu.

Maçta: Mustafa Hakan Belder düdük çalacak. Yardımcı hakemliklerini Sabri Öğe ve Demirhan Emir'in yapacağı maçta dördüncü hakem olarak da Muhammet Alperen Çopur görev alacak.

Antalyaspor A.Ş. – Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 20 Eylül Pazar günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

