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1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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