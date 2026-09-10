Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
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Haftanın açılış mücadelesinde SMS Grup Sarıyer, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda saat 20.00'de Bandırmaspor'u ağırlayacak.
1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)