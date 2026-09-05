Van’da şehir içi ulaşım açısından önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesinin önü açıldı. AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu da kararı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Van’ın raylı sistem projesinde önemli adım

Van’da uzun süredir gündemde olan raylı sistem projesiyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. 4 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11726 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilecek projeler arasına alındı.

Kararla birlikte Van’ın şehir içi ulaşım altyapısına yönelik önemli projelerden biri için yeni bir süreç başlatılmış oldu.

Kayatürk: “Şehrimize hayırlı olsun”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi “Şehrimize hayırlı olsun” ifadeleriyle duyurdu.

Kayatürk, Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kayatürk, sürecin takibinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bakanlık ekibi ve katkı sunanlara da teşekkür etti.

Kayatürk paylaşımında, “Şehrimizi büyük projelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Van’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun!” ifadelerine yer verdi.

Türkmenoğlu: “Van’a raylı sistem müjdesi”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da yaptığı paylaşımda gelişmeyi “Van’a raylı sistem müjdesi” sözleriyle duyurdu.

Türkmenoğlu, Van’ın ulaşım altyapısını güçlendirecek raylı sistem için önemli bir adım daha atıldığını belirterek, projenin şehre kazandırılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkmenoğlu, “Van için çalışıyoruz, Van’ın geleceğini birlikte inşa ediyoruz” mesajını paylaşarak, hemşehrilerin hayatını kolaylaştıracak yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Van’da ulaşım için yeni dönem

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesi resmileşmiş oldu. Projenin hayata geçirilmesiyle Van’ın önemli ulaşım akslarının raylı sistemle birbirine bağlanması hedefleniyor.