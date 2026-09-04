Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan istatistiki verilere göre Türkiye genelinde 4a, 4b ve 4c kapsamında toplam 26 milyon 700 bin 390 sigortalı bulunuyor. Van’da ise aynı kapsamda 228 bin 245 sigortalı yer alıyor. Van’daki sigortalıların Türkiye genelindeki toplam sigortalılar içindeki payı yüzde 0,85 oldu.

Türkiye genelindeki toplam sigortalıların 17 milyon 451 bin 850’sini erkekler, 9 milyon 248 bin 540’ını kadınlar oluşturuyor. Buna göre Türkiye’deki sigortalıların yüzde 65,36’sı erkek, yüzde 34,64’ü kadınlardan oluşuyor.

Van’da ise toplam 228 bin 245 sigortalının 163 bin 156’sı erkek, 65 bin 89’u kadın olarak kayıtlara geçti. Böylece Van’daki sigortalıların yüzde 71,48’i erkeklerden, yüzde 28,52’si kadınlardan oluştu.

Van’da 4a kapsamında 153 bin 292 sigortalı bulunuyor. Bunların 106 bin 353’ü erkek, 46 bin 939’u kadınlardan oluşuyor.

4b kapsamında Van’da 24 bin 536 sigortalı bulunurken, 21 bin 172’si erkek, 3 bin 364’ü kadın olarak kaydedildi.

4c kapsamında ise Van’da 50 bin 417 sigortalı bulunuyor. Bu kişilerin 35 bin 631’i erkek, 14 bin 786’sı kadınlardan oluşuyor.

Van’daki kadın sigortalıların Türkiye genelindeki kadın sigortalılar içerisindeki payı yüzde 0,70 olurken, erkek sigortalıların Türkiye genelindeki erkek sigortalılar içerisindeki payı yüzde 0,93 olarak hesaplandı.