Vanet Genel Müdürü Erdal Bölükbaş, taşınma iddialarınrın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bir bildirimin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.

Fabrikanın 1977 yılında Van’da kurulduğunu ve 1984 yılında üretime başladığını belirten Müdür Bölükbaş, şirketin birkaç ay sonra 50. kuruluş yılını kutlamaya başlayacağını ifade etti.

Vanet’in Van’da kurulup büyüyen ve Türkiye’ye yayılan bir firma olduğunu vurgulayan Bölükbaş, fabrikanın taşınabilecek nitelikte bir tesis olmadığını belirterek, “Vanet, Van’ın firmasıdır. Van’da kurulmuş, Van’da büyümüş, Van’da Türkiye’ye yayılmış olan bir firmadır. Tesislerimiz öyle sökülüp taşınabilecek yapıda bir tesis değil, devasa bir sanayi işletmesi.” ifadelerini kullandı.

“KAP BİLDİRİMİ YANLIŞ YORUMLANDI”

Müdür Bölükbaş, son günlerde gündeme gelen taşınma iddialarının, KAP’ta yer alan kira sözleşmesine ilişkin bildirimin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirterek, “Kira sözleşmesinin süresi dolduğu için 10 yıl daha uzatıldı ve bu nedenle KAP’a bildirim yapıldı. Bütün mesele bundan kaynaklandı.” dedi.

VANET GIDA HOLDİNGİ OLMA YOLUNDA BÜYÜYOR

Vanet Gıda’nın gıda sektörünün farklı alanlarında büyümeyi hedeflediğini belirten Bölükbaş, şirketin yeni yatırımlar için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Vanet çatısı altında farklı gıda alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin bir araya getirileceğini ifade eden Müdür Erdal Bölükbaş, Adıyaman’da “Nar” markasıyla organik nar suyu, nar ekşisi ve türevlerini üreten bir firmanın bünyeye katıldığını söyledi.

“VANET MARKASI VAN’DA ÜRETİME DEVAM EDECEK”

Vanet Gıda’nın borsada işlem gören bir şirket olduğunu hatırlatan Bölükbaş, şirketin farklı alanlarda yapacağı yatırımların Vanet markasının büyümesine katkı sağlayacağını dile getirdi. Vanet markasının Metro Holding’e ait olduğunu belirten Bölükbaş, Van Besicilik A.Ş. ile yapılan sözleşmenin de yeni bir anlaşma olmadığını vurguladı.

“70-80 BİN MARKETTE VANET ÜRÜNLERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ”

Genel Müdür Bölükbaş, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Vanet, aylık yaklaşık 250 ton şarküteri ürünü üretiyor. Sucuk, salam, sosis ve kavurma gibi ürünler, 25 ilde bulunan 35 bayi aracılığıyla Türkiye’nin farklı bölgelerine ulaştırılıyor. Ürünler, yerel ve ulusal çapta Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinde de satışa sunuluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Ankara ve İstanbul’daki bayiler aracılığıyla yaklaşık 70-80 bin markette Vanet ürünleri raflarda yer alıyor.”

VAN’DA YENİ YATIRIMLAR PLANLANIYOR

560 dönümlük arazi üzerinde bulunan tesisin yaklaşık 24 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyleyen Vanet Genel Müdürü Erdal Bölükbaş, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Vanet, Van’da büyümeye devam edecek. Vanet, Van’da büyüyecek. Bundan sonraki yıllarda Van’da büyümemize devam edeceğiz, Van’da ataklar yapmaya devam edeceğiz. Gıdanın farklı kollarında, diğer illerde aldığımız yeni işletmelerde yapacağımız üretimlerle yine Vanet markasını öne çıkarıp Van’ın adını Türkiye’ye duyurma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada 50 kişi çalışıyor. Çalışanların 49’u Vanlı. Ben Orduluyum, yaklaşık 12 yıldır Van’da görev yapıyorum. Ama 12 senedir Van’ın ekmeğini, suyunu yiyoruz. Sizden belki daha fazla Vanlı olduk.”

FABRİKADA ÜRETİM SÜRECİ GAZETECİLERE GÖSTERİLDİ

Vanet Genel Müdürlüğünde yer alan gıda mühendisleri, veterinerler ve diğer kollarda çalışan kişilerle beraber basın mensuplarına fabrikanın üretim alanları gezdirildi.

Gazeteciler, kesimhane bölümünden üretim alanlarına, hijyen noktalarından paketleme bölümüne kadar fabrikanın farklı bölümlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Fabrikada üretimin hijyen kurallarına uygun şekilde sürdürüldüğü ve Vanet ürünlerinin üretimden paketlemeye kadar geçen tüm süreçleri basın mensuplarına gösterildi.