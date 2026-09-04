"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 150 bin personel ile yurtiçi ve dışında din-i mübini İslam’a hizmet etmeye gayret eden büyük bir irşat ordusuyuz. Sizler de bu ordunun birer neferisiniz" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Yardımcısı Şahin, şu ifadelerde bulundu:

"Meslek hayatım boyunca din hizmetinde üç şeyi çok önemli bulurum. Bu kapsamda sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Birincisi; Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i doğru okumaktır. Din hizmeti sunan ve özellikle mihrapta milletin namazını tefekkür eden ve Kur’an kursunda millete dini öğreten, Kur’an-ı Kerim’i öğreten bu mürşitlerin Allah’ın kelamını doğru okuması gerekir diye düşünüyorum.

Bundan dolayı Kur’an’la ilgili bir eksiğiniz var ise bunu ya bizim başkanlık tarafından açılan kurslarda veya sizden daha iyi durumda olan yakınınızdaki bir hoca efendiden istifade etmek suretiyle mutlaka düzeltin. Çünkü kraat namazın farzlarındandır. Okumadaki bir hatanız namazı bozuyorsa, bunun vebali altından kalkamayız. Kur’an’sız irşat ve ibadet olmaz. Kur’an-ı doğru okumak din hizmetlerinde başarılı olmanın en önemli yoludur. Bunun için birinci görevimiz bu olmalıdır. İkincisi, bu toplumu irşat etmektir.

Bizim asli ve temel görevlerimizden bir tanesi de bu toplumu irşat etmektir. Yani sahih dini bilgilerle bu topluma din-i mübin-i İslam’ı usulünce anlatmaktır. Bu konuda başkanlığımız projelerinden olan ‘Cami Dersleri’ programına gereken önemi vermek durumundayız. Cemaatin sayısına bakmadan usulüne uygun cami dersleri programını uygularsak cemaatin her gün arttığına şahit olacağız. Azda olsa irşat hizmetini sürekli hale getirdiğinizde cemaatin ondan haz aldığını göreceksiniz. Onun için bu hizmeti küçümsemeyelim.

Cemaatimizi boş bırakmayalım. Yanlış yola girmelerine engel olalım. Bir diğer husus, hutbe metinlerini imla kurallarına dikkat ederek minbere çıkmadan önce birkaç kez okuyarak cemaatin karşısına çıkalım. Sunum güzel olursa tesiri de güzel olur. Bunu ihmal edersek vebali ağır olur. Bir başka irşat aracımız Cuma ve bayram vaazlarıdır. Eğer hatibin hitabeti güzele, kendisi de ilim irfanla doluysa cemaat kendiliğinden gelir. Vaazlar hutbelerden sonra en güçlü dini bilgi verme araçlarıdır. Bizim herkese hitap edebilecek sadelikte, herkesin anlayabileceği dilde vaaz vermesi önem arz etmektedir. Vaazlar ayet-hadis merkezli ve bilgilendirme amaçlı olmalıdır.

Hikmet yüklü ve tavsiye amacı taşımalıdır. Yargılayıcı, ayrıştırıcı, dışlayıcı olmamalıdır. Bu milletin evlatlarına ulaşmanın en önemli hizmet alanlarımızdan biri de yaz Kur’an kurslarıdır. Bu toplumun büyük bir kısmı dinini, inancını, ibadetini, ahlakını ve değerlerini bu kurslarda öğreniyor. Eğer bunu önemsemezsek vebali ağır olur. Ayrıca kurslarımızda anne adayı olan hanımlarımızı eğitmek durumundayız. Kadını eğittiğimiz zaman bu toplum iflah olur. Çocuğu eğiten anneler eğitilmez ise toplum bozulur. Anne dirayetli ve sağlam durursa evlatları da millete ve memlekete faydalı olacak şekilde sağlam yetişir. Üçüncüsü, din-i mübin-i İslam’ı temsil etmektir.

Bu meslekte makbul bir hizmet sunmanın ve başarılı olmanın yollarından biri de din-i mübini İslam’ı en güzel şekilde temsil etmektir. Kılık kıyafetimizden tutun, ahlakımıza, aile yaşantımıza ve insanlarla kurduğumuz iletişime varıncaya kadar dinimizi ve mesleğimizi temsil konusunda çaba harcamaktır. Bu topluma güzel ahlakı da anlatacak bizleriz. Kendimiz bundan yoksun olursak karşı tarafa ne anlatacağız.

İslam dini ve başkanlığımızı temsil ediyorsak önce kendimize dikkat edeceğiz. Hocanın sarığı beyandır leke kabul etmek, leke tutarsa çıkmaz mantığıyla hareket edeceğiz. Dinimiz İslam’a, kurumumuza, mihraba, minbere, kürsüye ve Kur’an’a zarar gelmesin diye en azami gayreti göstereceğiz.

Ayrıca kullandığımız cübbe ve sarık ile diğer eşyalarımızın bakımlı ve temiz olmasına dikkat edeceğiz. Çünkü vatandaş hocanın bütün hal ve hareketlerini takip eder. Bunlar hizmette verimliliği arttırmanın, o hizmetin halk nazarındaki itibarını yükseltmenin araçlarından biridir. Vatandaşın hoş görmediği tutum ve davranışlardan kaçınalım. Temsilden kastım budur."

Buluşmada konuşan İl Müftüsü Hüseyin Okuş ise il genelinde bulunan cami, cami dışı ve Kur’an kurslarında yürütülen hizmetler ile ilgili bilgi verdikten sonra, "Hafızlık Yarışması Türkiye Finalini ilimizde gerçekleştirdikten sonra hafızlık eğitimlerini tamamlayan 300 öğrencimiz için düzenleyeceğimiz icazet merasimine iştirak edecek olmanız bizleri onurlandırmıştır.

Ayrıca zaman ayırıp din görevlilerimiz ile gerçekleştirdiğiniz bu buluşmanın hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle il müftülüğü personeli adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminden sonra sona erdi.