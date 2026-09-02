Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Ailemle Okul Yolu Programı; öğrencilerin okula, öğretmenlerine, akranlarına ve öğrenme ortamlarına güvenle uyum sağlamalarını desteklerken ailelerin eğitim sürecine etkin katılımını esas alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Ailemle Okul Yolu Programı, çocuklarımızın eğitim yolculuklarına ailelerin eşlik etmelerini ve okul ile aile arasındaki iş birliğinin eğitim öğretim yılı boyunca güçlendirilmesini amaçlamaktadır" sözleriyle ifade ettiği yaklaşım doğrultusunda program; uyum, aile katılımı, gelişimsel destek ve rehberlik çalışmalarını birbiriyle ilişkilendirerek eğitim öğretim yılının tamamını kapsayacak biçimde yapılandırıldı. Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine özgü gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul öncesi eğitim, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf düzeylerine yönelik üç ayrı program hazırlandı.

UYUM HAFTASI AİLELERİN DE KATILIMIYLA YÜRÜTÜLECEK

Program, okul öncesi eğitim ile 1 ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik Okula Uyum Haftası ile başlayacak. Uyum Haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda okul öncesi eğitim için Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi hazırlandı.

Rehberde 5 günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi. Okula Uyum Süreci Aile Bilgilendirme Sunumu ile ailelerin sürece nasıl eşlik edebilecekleri açıklanırken ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerinin velileri için de ayrı ayrı Okula Uyum Veli Sunumları hazırlandı.

PROGRAMLAR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Programlar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı. Okul öncesi eğitim programı; doğayı birlikte keşfetme, kitaplarla yolculuğa çıkma, üretme ve paylaşma, ailece oyun, hareket, araştırma, sanat ve doğayla bütünleşme gibi alanları içeren gelişim modüllerinden oluşuyor.

İlkokul 1 ve ortaokul 5'inci sınıf programlarında ise 'Günlük Yaşam Becerileri', 'Ailem ve Ortak Değerlerimiz', 'Çevre ve Sürdürülebilir Yaşam' ile 'Birlikte Yaşam Kültürü' olmak üzere 4 tema altında 8 gelişim modülü yer alıyor. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile iş birliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.

HER EĞİTİM KADEMESİ İÇİN AYRI HEDEFLER BELİRLENDİ

Okul öncesi eğitim programıyla ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının desteklenmesi ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ve değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda çocukların okula olumlu ve etkin katılımının desteklenmesi, çocuk-aile-okul arasındaki etkileşim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve aile katılımının eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

İlkokul 1'inci sınıf programıyla öğrencilerin okula güvenli ve olumlu bir başlangıç yapmaları ve okul yaşamına katılımlarını eğitim yılı boyunca aileleriyle iş birliği içinde sürdürmeleri desteklenecek. Öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor.

Ortaokul 5'inci sınıf programıyla da öğrencilerin ortaokula güvenli ve olumlu bir başlangıç yapmaları aileleriyle iş birliği içinde desteklenecek. Öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları; öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ile sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri amaçlanıyor.

AİLELERE YIL BOYU REHBERLİK EDİLECEK

Okul öncesi eğitim kapsamında hazırlanan Aile Etkinlik Takvimi, eylül-haziran döneminde ailelere oyun, doğa, deney, üretim ve kitaplarla etkileşim gibi günlük yaşam temelli çalışmalar konusunda rehberlik edecek. Ailelerden ve okul öncesi öğretmenlerinden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan aylık aile bültenlerinde ise bilgilendirici içeriklere ve uygulama önerilerine yer verilecek.

Ayrıca Okula Uyum Materyalleri Platformu aracılığıyla okul öncesi eğitim sürecinde öğretmenlerin, ailelerin, okul yönetimlerinin ve rehberlik hizmetlerinin ihtiyaç duyabileceği rehberlere, uygulama örneklerine, oyunlara, şarkılara ve dijital içeriklere tek bir ortamdan erişilebilmesi amaçlanıyor.