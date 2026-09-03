Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi’nde, Jandarma Komutanlığı yanında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve kazanın nedeni henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta bulunan 2 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Hayatını kaybeden kişi ile yaralı, ekiplerin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mecnun Çali