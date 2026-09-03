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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden kişi ile yaralı, ekiplerin çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta bulunan 2 kişiden 1’inin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Sürücüsünün ismi ve kazanın nedeni henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana düştü.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Yalım Erez Mahallesi’nde, Jandarma Komutanlığı yanında meydana geldi.

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