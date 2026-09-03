ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 12 Eylül tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri uygulanacak. Aynı gün yapılacak olan Alan Bilgisi 2. Oturumunda ise hukuk, iktisat, maliye testleri uygulanacak. 13 Eylül tarihinde uygulanacak Alan Bilgisi 3. Oturumunda isse işletme, muhasebe, istatistik testleri uygulanacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Eylül tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.