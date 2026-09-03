Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Haziran ayı verilerine göre Türkiye genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 22 milyon 250 bin 866 olarak açıklandı. Aynı dönemde Türkiye genelindeki serbest tüketici sayısı ise 854 bin 361 olarak kayıtlara geçti.

EPDK verilerine göre Van’da Haziran 2026 itibarıyla 174 bin 59 doğal gaz abonesi bulunuyor. Van’da aynı dönemde serbest tüketici sayısı ise 8 bin 981 olarak kaydedildi. Van’da 2026 yılı Ocak ayında 172 bin 208 olan doğal gaz abone sayısı, Haziran ayında 174 bin 59’a yükseldi. Böylece yılın ilk altı aylık döneminde doğal gaz abone sayısında bin 851 abone artışı yaşanırken, artış oranı yüzde 1,07 olarak gerçekleşti.

Serbest tüketici sayısı ise Ocak ayında 8 bin 956 olarak kaydedilirken, Haziran ayında 8 bin 981’e yükseldi. Bu dönemde serbest tüketici sayısındaki artış 25 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde en fazla doğal gaz abonesinin bulunduğu il 5 milyon 562 bin 471 abone ile İstanbul olurken, en düşük abone sayısı 13 bin 83 ile Ardahan’da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise en fazla doğal gaz abonesi 190 bin 770 ile Malatya’da bulunuyor. Malatya’yı 177 bin 530 abone ile Elazığ takip ederken, Van 174 bin 59 abone ile bölgede üçüncü sırada yer aldı.