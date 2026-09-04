Rize’de Verçenik Dağı zirvesine 29 Ağustos 2026 tarihinde ulaşan Rota Doğa Spor Kulübü antrenörleri Sedat Karacan ve Fatih Cingü, kısa süre içerisinde gerçekleştirdikleri iki zorlu zirve faaliyetiyle yüksek irtifa performansına imza attı.

Verçenik faaliyetinin ardından dinlenmek için uzun bir ara vermeden Gürcistan’a geçen iki dağcının hedefinde Kafkasların önemli zirvelerinden 5 bin 54 rakımlı Kazbek Dağı vardı.

Karacan ve Cingü, 30 Ağustos’ta kamp ve tırmanış ekipmanlarıyla Kazbek tırmanışına başladı. Yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından saat 14.50’de 3 bin 600 metre rakımdaki kamp alanına ulaşan ekip, kampını kurarak zirve hazırlıklarını tamamladı. Gece saat 02.30’da başlayan zirve yürüyüşü; karanlık, buzul geçişleri, yüksek irtifa, soğuk hava ve üst kesimlerde etkisini artıran yoğun sis altında devam etti.

Rotalarını kendileri oluşturdu

Farklı ülkelerden yaklaşık 45 dağcının bulunduğu rotada görüş mesafesinin düşmesi zirve güzergâhının belirlenmesini güçleştirirken, Kazbek’e ilk kez tırmanan Karacan ve Cingü şartları değerlendirerek kendi rotalarını oluşturdu ve yükselişlerini sürdürdü.

Saat 10.40’ta 5 bin 14 metre rakımlı Kazbek Batı Zirvesi’ne ulaşan ikili, buranın ana zirve olmadığını fark ettikten sonra tırmanışa devam ederek saat 11.30’da 5 bin 54 metrelik ana zirveye ulaştı. Karacan ve Cingü’nün izlediği rotayı takip eden iki Polonyalı ve iki Finlandiyalı dağcıyla birlikte zorlu hava şartlarının yaşandığı gün ana zirveye ulaşan grup toplam 6 kişiden oluştu.

Zirve tırmanışına köpek de eşlik etti

Tırmanışın en ilginç anlarından biri ise ekibe eşlik eden dört ayaklı yolcu oldu. Dağda karşılarına çıkan bir köpek, zorlu yükseliş boyunca dağcıları takip ederek Kazbek’in zirvesine kadar çıktı. Buzul, kar, sis ve yüksek irtifaya rağmen ekibin peşinden ayrılmayan köpek, 5 bin metrenin üzerindeki zirvede dağcıların sevincine ortak oldu.

Zirvede verilen kısa molanın ardından inişe geçen Karacan ve Cingü, saat 14.40’ta 3 bin 600 metre rakımdaki kamp alanına geri döndü. Gece 02.30’da başlayan zirve faaliyeti 12 saat 10 dakikanın ardından tamamlandı. Geceyi kamp alanında geçiren iki dağcı, 1 Eylül sabahı saat 07.50’de kampı toplayarak inişe başladı ve saat 10.50’de başlangıç noktasına ulaşarak Kazbek Dağı faaliyetini başarıyla sonlandırdı.