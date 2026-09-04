Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü’nün Brezilyalı forvet oyuncusu Alvaro de Oliveira, takımla birlikte antrenmanlara başladı. İstekli ve arzulu olduğu görülen Alvaro de Oliveira ilk mesajında taraftarlara seslendi.

Brezilyalı forvet, yaptığı açıklamada; “Merhaba Vanspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım saha içerisinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve umarım sizleri çok mutlu edeceğim. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki maça hepinizi bekliyoruz. Oyunu kazanmak ve sizleri mutlu etmek için, hep beraber güzel bir maç çıkaracağız” dedi.

Van Spor Futbol Kulübü’nün, hücum hattını güçlendirmek için transfer ettiği Brezilyalı golcü Alvaro de Oliveira’nın 6 Eylül Pazar günü Muğlaspor Kulübü ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.