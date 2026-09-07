Trendyol 1. Lig’de 6. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Muğlaspor Kulübü ile karşılaştı. Zor maçta 2 kez öne geçen Van Spor Futbol Kulübü üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2 – 2 beraberlikle tamamlandı. Kırmızı – Siyahlı Van temsilcisi maçta bir de penaltı atışından yararlanamadı. Bu skorla Van Spor FK puanını 5’e yükseltti.

Haftanın şuana kadar oynanan maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde oldu;

Bandırma Spor 6 - 0 Boluspor

Keçtaş Ankara Keçiörengücü 3 - 0 Sms Grup Sarıyer

Orfa Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 0 Eminevim Ümraniyespor

Antalyaspor A.Ş. 1 - 2 Ekenler Beton Sivasspor

Batman Petrol Spor A.Ş. 4 - 3 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş.

Muğlaspor Kulübü 2 - 2 Van Spor Futbol Kulübü

BUGÜN 4 MAÇ OYNANACAK

Trendyol 1. Lig’in 6. Haftası, bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Saat 17.00’de oynanacak maçlarda İstanbulspor A.Ş. - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ve Turka Esenler Erokspor - Metro Holding Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Günün ve haftanın son maçlarında saat 20.00’de de; Manisa Futbol Kulübü – Bursaspor ve Mardin 1969 Spor - Bodrum FK karşılaşacak.