Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü, transfer döneminin sona ermesine saatler kala yeni bir transferi daha duyurdu.

Erzurumspor forması giyen genç kanat – forvet İlkan Sever ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Transfere ilişkin olarak Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan paylaşımda; “Kulübümüz, Erzurumspor forması giyen kanat-forvet İlkan Sever ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni sezonda kırmızı-siyahlı formamız altında mücadele edecek İlkan Sever’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz” denildi.