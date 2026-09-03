Mardinspor - Vanspor maçı canlı yayınlanacak: Hangi kanalda, saat kaçta?

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:

Sezonun ilk derbisi ise Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında olacak. Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak.

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