Trendyol 1. Lig’de 5. Hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maçla devam edecek. Van Spor Futbol Kulübü’nün dün ev sahibi sıfatıyla Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk ettiği ve 2 – 0 mağlup olduğu Batman Petrol Spor A.Ş. haftayı lider olarak tamamlamayı garantilerken, Van Spor FK ise 4 puanda kaldı.

Oynadığı 5 maçtan 1’ini kazanan, 1’inde sahadan beraberlikle ayrılan ve 3 de mağlubiyet alarak 4 puan toplayabilen Van Spor Futbol Kulübü, ligin 6. haftasında deplasmanda Muğlaspor Kulübü ile karşılaşacak. Van Spor FK, kötü gidişata dur demek istiyor.

BUGÜN 3 MAÇ OYNANACAK

Trendyol 1. Lig’in 5. Haftası, bugün oynanacak 3 maçla tamamlanacak. Günün ilk maçı saat 17.00’de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak.

Saat 20.00’de Bursaspor - İstanbulspor A.Ş. ve Bodrum FK - Turka Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek.