Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketine yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, 10 Ağustos'tan bu yana 26 bin 570 firma ve 4 milyon 958 bin 623 ürünü inceledi.

Bakanlığa bağlı ekipler, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler yapıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 26 bin 570 firmayı ve 4 milyon 958 bin 623 ürünü mercek altına aldı.

Ekipler, bu doğrultuda Ankara'da bir kırtasiye mağazasını denetledi, başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter, çanta, suluk ve yapıştırıcı olmak üzere ürünlerin etiketlerini özellikle ürün güvenliği açısından inceledi.

“Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans”

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketicilerin sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerin hızlandırıldığını söyledi.

Denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle yapıldığını dile getiren Dilber, ürünlerin güvensiz olması konusunun hem toplum sağlığını hem de "hassas tüketici" olarak nitelendirdikleri çocukları yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Dilber, kırtasiye alışverişi yapılırken imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güvensizliği tespit edilen ürünler için ürünün toplatılmasından idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımların uygulandığına işaret eden Dilber, "Ayrıca güvensizliği tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız da güvensiz ürünleri buradan görebiliyor." diye konuştu.

Dilber, oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise CE işaretinin bulunması gerektiğini, bunun ürün güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

“Güvensiz ürünlere yönelik 434 bin liradan başlayan cezalar uygulanıyor”

Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranlarında yıllar içinde yaşanan değişime ilişkin Dilber, "Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 50'nin üzerindeydi ve bu çok korkutucu bir rakamdı. Yani kırtasiyeden aldığınız herhangi bir ürünün yarısı güvensiz demekti. Yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı yüzde 1'in altına düşürmüş durumdayız. Bu da satın aldığımız ürünlerin çok büyük bir kısmının aslında güvenli olduğunun bir göstergesidir." dedi.

Dilber, güvensiz bulunan ürünler için 434 bin liradan başlayan ve bu tutarın 10 katına kadar çıkabilen para cezaları uygulanabildiğini söyledi.

Cezanın, ürünün güvensizliğinin ağırlığına, yaygınlığına, riski durumuna göre değiştiğini belirten Dilber, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin liradan başlayıp yine 10 katına kadar ceza uygulayabiliyoruz. Denetmenlerimiz, numunelerini alıyorlar, akredite anlaşmalı laboratuvarlara test yaptırıyorlar. Amacımız ceza kesmek değil. Tek istediğimiz, standartlara ve kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğinin tehlikeye atılmaması.”

Van

Van'da, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ticaret İl Müdür Vekili Kazım Korkmaz ve beraberindeki ekip, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelerde denetim yaptı.

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu da inceleyen ekipler, iş yeri yetkililerini bilgilendirdi.

Korkmaz, Van merkez ve ilçelerinde eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla denetimlerin daha sık gerçekleştirileceğini belirtti.

Erzurum

Erzurum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiyelerde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Kentteki kırtasiyelere giden ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler, kırtasiye ürünlerinde fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığını da denetledi.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, okulların açılmasından önce kırtasiye alımlarının güvenli ve ekonomik şartlarda yapılabilmesi amacıyla denetimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi.

Yücel, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve raf-kasa uyuşmazlığı ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat denetimleri yapıldığını belirtti.

Kırtasiye alışverişi yapacak tüketicileri uyaran Yücel, "Öğrenci ve velilerimizin, kırtasiye ürünü aldıklarında etiket olup olmadığını, raf-kasa fiyatının uygun olup olmadığını, alınan ürün fiyatının fahiş olduğunu düşünüyorlarsa görselleriyle birlikte CİMER üzerinden, HFA mobil uygulaması üzerinden, İl Müdürlüğümüze dilekçeyle ya da ALO 175 Tüketici Hattı'nı arayarak bizlere bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Yücel, denetimlerin eğitim yılı süresince devam edeceğini kaydetti.

Konya

Konya'da eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde denetimler arttı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye ürünleri satış mağazasında yapılan denetimde, fiyatlar ve etiketleri kontrol edildi.

Denetime katılan İl Müdürü Mustafa Çağlayan, kentte kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Öğrenci ve velilerin güvenli alışverişi için sahada olduklarını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

“Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala illerde Ticaret İl Müdürlükleri olarak bizler kırtasiye denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Sahada olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizden, öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden sorun yaşayan olursa bize ulaşmalarını istiyoruz. Yani ALO 175 üzerinden, HFA üzerinden veya bizim Ticaret İl Müdürlüğümüzü direkt arayarak sorunlarını iletirlerse biz anında müdahale ederiz. Geliriz, denetimimizi yaparız. Uygunsuzluk varsa da gerekli işlemi yaparız.”