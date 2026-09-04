Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası kapsamında haftanın ilk gününün teması "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" olarak belirlendi.

Bakanlık, "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" anlayışı doğrultusunda anne ve bebek sağlığının korunması, gebelik sürecinin sağlıklı şekilde geçirilmesi, doğuma hazırlığın desteklenmesi ve lohusalık döneminde annelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve danışmanlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gebe Okullarında 1 milyon 117 bin 413 gebeye danışmanlık hizmeti sunuldu

Ülke genelinde bulunan 1774 Gebe Okulunda gebelerin ve doğumda kendilerine eşlik edecek yakınlarının gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Bu kapsamda, Gebe Okullarında bugüne kadar 1 milyon 117 bin 413 gebeye danışmanlık hizmeti sunuldu. 2025 yılında Gebe Okullarına 420 bin 747 başvuru gerçekleştirilirken, 2026 yılının ilk altı ayında ise 171 bin 82 gebenin başvurusu gerçekleşti.

Gebe Okullarında, gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, bebeğin gelişimi, gebelikte beslenme ve günlük yaşam, gebelik izlemleri ve rutin tetkikler ile tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca doğuma hazırlık, doğumun evreleri, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı konularında da danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Gebe Okullarına başvuran gebelerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı sağlık profesyonellerinden destek alması sağlanırken, gebeler; doğuma fiziksel hazırlığın desteklenmesi ve gebelik sürecine uyumun artırılması amacıyla fizyoterapistlere, doğum korkusunun azaltılması ve psikolojik iyilik hallerinin desteklenmesi amacıyla psikologlara, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması amacıyla diyetisyenlere, ağız ve diş sağlığının korunarak anne ve bebek sağlığının desteklenmesi amacıyla ise diş hekimlerine yönlendiriliyor.

"Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulaması anne adaylarının yanında

Gebelikten doğum sonrasına kadar anne ve bebek sağlığına ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye kolay erişim sağlamak amacıyla geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulaması da Mayıs 2025'te tüm uygulama marketlerinde yayımlanarak vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

"Gebelik", "Doğum", "Lohusalık" ve "Bebek" olmak üzere dört ana bölümden oluşan uygulamada, "Kilo Takibi, Bebeğime İsimler, Doğum Çantası ve Blog" gibi içerik ve özellikler de yer alıyor.

Öte yandan uygulamanın aktif kullanıcı sayısı 260 bin 140'a ulaşırken, uygulama bugüne kadar 8 milyon 767 bin 462 kez aktif olarak kullanıldı.

"81 ilimizde 1774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde 1774 Gebe Okulumuzla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayımıza; ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle bütüncül bir destek sunduk. Ayrıca 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızla da 260 bini aşkın aktif kullanıcımıza rehberlik ediyoruz. Tüm anne-baba adaylarımızı Gebe Okullarımıza bekliyoruz. Bu süreçte emeğini ve sevgisini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."